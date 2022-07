Incêndios: questão dos meios deve ser abordada na “vertente qualitativa”

Joaquim Sande Silva, engenheiro florestal e professor da Escola Superior Agrária de Coimbra, analisou, esta quinta-feira na SIC Notícias, a situação atual dos incêndios e disse que a questão dos meios deve ser abordada na “vertente qualitativa”.

O engenheiro florestal explicou que “há que analisar se os meios são adequados e se as técnicas e estratégicas de combate ao incêndio estão a ser adequadas caso a caso”.

Questionado se o país está melhor preparado para combater os incêndios do que há cinco anos, em Pedrógão Grande, Joaquim Sande Silva disse que “os balanços fazem-se sobretudo no final da época”.

“Temos tido épocas de incêndios bastante ‘generosas’, do ponto de vista da meteorologia, porque, desde Pedrógão, nada (...) é semelhante com o que se está a passar este ano, com uma seca extrema que se prolonga desde o início do ano”, adiantou.

“É um bom ano de teste para sabermos se, de facto, estamos melhor preparados ou não”, afirmou.