"Interior vai continuar muito quente": Calor extremo vai manter-se até domingo

Oito distritos mantém-se sob aviso vermelho devido ao calor extremo no país. O IPMA avisa que nos próximos dias poderá colocar em aviso vermelho várias zonas do interior devido às altas temperaturas.

Portugal está a viver os dias mais quentes de sempre. Lousã, no distrito de Coimbra, foi a região com a temperatura mais elevada ontem, com os termómetros a chegarem aos 46,3 graus. Quase metade do território nacional já registou temperaturas superiores a 40 graus e esta quarta-feira 13 localidades bateram recordes de temperatura.

Na região do interior o calor vai manter-se muito intenso pelo menos até domingo, principalmente nas regiões fronteiriças. Já no litoral é expectável que as temperaturas regressem ao normal para a época, durante o fim de semana.

Atualmente há oito distritos em alerta vermelho e mais de 100 concelhos estão em alerta máximos de incêndio. Por esse motivo a situação de contingência irá manter-se até domingo, dia em que as temperaturas deverão descer ligeiramente.