Um prédio na Maia, distrito do Porto, foi evacuado ao início da tarde por causa de um incêndio no restaurante que funciona no rés-do-chão, adiantou à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia.

Segundo aquela fonte, o alerta para o fogo, numa churrasqueira na Rua José Régio, na freguesia de Águas Santas, foi dado às 13:52.

No local estão sete operacionais daquela corporação, apoiados por três viaturas e a PSP.

A mesma fonte referiu que "não há feridos a registar".