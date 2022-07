Noite de combate ao fogo no centro do país

Pela segunda vez esta semana as chamas obrigaram ao corte da A1.

O incêndio de grandes dimensões, no centro do país , em Albergaria-a-Velha, obrigou ao corte de outras duas autoestradas na região, a A25 e a A29 e à evacuação da area de serviço da Antuã, onde os automobilistas tiveram de fazer inversão de marcha até ao nó de Albergaria-a-Velha.

O fogo consumiu floresta e chegou a uma zona industrial.

Em Ansião já arderam mais de 6 mil hectares de floresta e as autoridades optam agora pela prevenção.

Os populares participam no combate às chamas. Ao início da madrugada estavam mais de 400 operacionais no terreno.

Um canadair foi obrigado a uma aterragem de emergência em Ferreira do Zêzere dpeois de uma avaria no motor, durante o combate às chamas, no distrito de Leiria.