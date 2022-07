Quase todos os focos de incêndio no Algarve estão controlados

No Algarve, praticamente todos os focos de incêndio já estão controlados. A única situação mais preocupante acontece numa lixeira na zona do Pontal, perto da Estrada Nacional 125 entre Faro e Loulé.

Na zona do Pontal, concelho de Faro, toneladas de plástico e outros materiais de construção ardiam numa lixeira, provocando grandes chamas.

A força do vento empurrava o fogo e as autoridades temeram o pior. Mas os sapadores florestais e os bombeiros conseguiram cortar várias árvores ao redor e as descargas de água dos meios aéreos foram suficientes para evitar a propagação do fogo.

Imagens de drone mostram aquilo que o fogo fez nas últimas horas.

No Algarve, foram vários os focos de incêndio que deflagraram quase em simultâneo em locais distintos.

Chamas descontroladas ameaçaram casas, estradas e estiveram demasiado perto de um posto de combustível.

Cerca de 150 pessoas tiveram de deixar as casas. Algumas ainda não voltaram.

Os prejuízos ainda não estão totalmente contabilizados.