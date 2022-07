Costa diz que falta de autonomia energética é a "maior fragilidade da Europa"

Durante a inauguração da Central Solar Fotovoltaica Flutuante do Alqueva, o primeiro-ministro reforça a importante aposta na transição energética e fala na dependência de energia russa. António Costa reforça a necessidade de garantir uma maior independência energética.

"A maior fragilidade que a Europa democrática e livre tem, perante a ameaça da Rússia, é a falta de autonomia energética", entende o chefe do Executivo.

Em Portugal, a aposta nas energias renováveis é visível, mas o primeiro-ministro considera que é preciso acelerar o processo de transição.

"Portugal fez no tempo certo a aposta" e aquilo que hoje é adequado fazer é "andar mais depressa, acelerar este processo de transição energética", defende António Costa.

O primeiro-ministro indica que se os Estados-membros tivessem apostado em energias renováveis, como Portugal apostou, "não continuariam a financiar o Senhor Putin, continuando a adquirir gás da Rússia.".

"Tivessem os outros países europeus percorrido o caminho que nós percorremos e seguramente a resposta da UE perante a invasão da Ucrânia pela Rússia teria sido seguramente muito diferente (...) Seguramente, os outros países europeus não continuariam a financiar o Senhor Putin".

António Costa revela que Portugal conseguiu antecipar, em dois anos, a meta que estava proposta para encerrar a produção de eletricidade por via do carvão, com o encerramento da última central a carvão em 2021.

A central solar flutuante do Alqueva representa um investimento de 6 milhões de euros e irá abastecer 1.500 famílias.