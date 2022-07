Dois jovens morrem na sequência de um despiste no concelho de Cinfães

Dois jovens, de 19 e 22 anos, morreram esta manhã em Oliveira do Douro, no concelho de Cinfães, na sequência do despiste de uma viatura, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

A fonte do CDOS explicou à agência Lusa que a viatura circulava na Estrada Nacional 222 e despistou-se, caiu numa ravina e os dois jovens "foram projetados".

O alerta foi dado cerca das 06:00, "por um condutor de um autocarro que ia a passar na estrada", acrescentou.

A mesma fonte referiu que os óbitos foram declarados no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação. Para este acidente foram mobilizados 24 operacionais, apoiados por nove viaturas.