Golas antifumo: Ministério Público deteta contratos à margem da lei

Artur Neves, ex-secretário de Estado da Proteção Civil, e Mourato Nunes, antigo Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estão entre os 19 acusados do chamado processo das golas antifogo. O Ministério Público diz ter encontrado crimes de fraude na obtenção de subsídio, participação económica em negócio e abuso de poder.

Tudo começou com as golas que deveriam ser antifumo e que eram afinal inflamáveis. Faziam parte de um pacote de ações de sensibilização que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil quis promover junto das populações

depois dos fogos de 2017.

Para os kits, golas e publicidade, a autoridade liderada pelo general Mourato Nunes fez aprovar um investimento de 2 milhões e 100 mil euros, 1 milhão e seiscentos mil comparticipados pelo fundo de coesão.

Na acusação, a que a SIC teve acesso, o Ministério Público diz agora que a maior parte dos contratos foram feitos à margem da lei com consulta prévia a 3 empresas, quando se sabia que 2 deles nunca iriam ganhar.

Para as golas e os kits, foi contratada a Fox Trot, empresa de Ricardo Fernandes, marido de uma autarca socialista e amigo do adjunto do ex-secretário de Estado da Proteção Civil.

A Fox Trot dedicava-se exclusivamente a explorar um parque de campismo e teve, por isso, que subcontratar a produção dos kits e das golas inadequadas para o fim a que se destinavam, facto, "visível e notório para qualquer pessoa", diz a acusação.

Artur Neves demitiu-se em setembro de 2019, no dia das buscas.

Mourato Nunes permaneceu no cargo ainda mais um ano, sem conseguir dar explicações sobre o caso.

Numa mensagem que faz parte das provas, o general haveria de reconhecer as fragilidades dos procedimentos.

Da investigação do Ministério Público caíram as suspeitas de corrupção, branqueamento e fraude fiscal. Mas os procuradores entendem que há indícios fortes de fraude na obtenção de subsídio, participação económica em negócio e abuso de poder.

Querem que os arguidos entreguem ao Estado mais de 360 mil euros e fiquem proibidos de exercer cargos públicos.