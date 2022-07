Homem morre e mulher em estado grave após afogamento em praia do Porto

Um homem de 70 anos morreu esta sexta-feira e uma mulher de 68 foi transportada para o hospital em estado grave após afogamento na praia Internacional, no Porto, disseram à Lusa fontes dos bombeiros e Proteção Civil.

Entretanto, a informação foi confirmada pela Autoridade Marítima nacional que salienta que se trata de uma praia não vigiada.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o óbito do homem foi declarado no local, após o alerta ter sido dado às 11:16.

Fonte dos bombeiros de Matosinhos/Leça adiantou à Lusa que a morte ocorreu na praia localizada "por detrás do Edifício Transparente".

"À nossa chegada, já tinham sido retirados do mar pelo salvamento balnear das equipas da câmara, e estariam os dois em PCR [paragem cardiorrespiratória] ", acrescentou.

A mulher, em estado grave, "foi encaminhada para a sala de emergências do hospital Pedro Hispano", em Matosinhos, disse à Lusa a mesma fonte.

Segundo informação recolhida no site da Proteção Civil, no local chegaram a estar sete operacionais e três viaturas.