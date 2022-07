Incêndio na Guarda dominado durante a tarde

Um incêndio atingiu esta sexta-feira à tarde o concelho da Guarda. Uma casa esteve em risco, mas o fogo foi dado como dominado antes de atingir a habitação.

Os mais de 100 operacionais e a população de três localidades do concelho da Guarda uniram esforços e venceram a batalha.

O fogo em Avelãs do Ambom, Rocamondo e Vila Franca do Deão surgiu pouco antes do meio-dia, foi dominado a meio da tarde.

Uma habitação chegou a estar em risco, mas não sofreu danos.

As descargas dos sete meios aéreos utilizados foram determinantes.

A confirmação oficial de que o incêndio estava dominado chegou pouco depois das 16:30.