"Se conseguirmos reduzir as emissões de CO2, conseguimos travar eventos como o que estamos a viver"

Nos últimos dias, Portugal e outros países da Europa têm sido fustigados por uma onda de calor que chegou levou as temperaturas máximas para valores recorde. Na quarta-feira, a Lousã, distrito de Coimbra, chegou aos 46,3ºC e esta quinta-feira o local mais quente foi o Pinhão, distrito de Viseu, onde se registaram 47ºC. Duarte Costa, especialista em alterações climáticas, lembra que as previsões apontam para um aumento das ondas de calor nos próximos anos.

“Há vários modelos e várias formas de projetar o futuro, mas o que vemos é que o caminho que estamos a traçar é o caminho do pior cenário de todos, é o que se chama um futuro sem redução de emissões. No que toca às ondas de calor, também a ciência aponta que se conseguirmos reduzir as emissões de CO2, conseguimos travar, por exemplo, eventos como o que estamos a viver agora”, disse em entrevista ao Jornal da Meia-Noite da SIC Notícias.

A contribuir para a onda de calor que se faz sentir, está também a seca extrema que Portugal atravessa há vários meses. Esse fator faz com que se esteja a viver um “evento composto”.

“Em Portugal chove no inverno, não chove no verão. Se não chove no inverno, chegamos ao verão e temos uma seca extrema. Essa seca agrava qualquer fator de ondas de calor e é isso que o IPCC tem observado que se tem agravado. Portugal e o sul da Europa na verdade têm observado este aumento, e este aumento futuro se não conseguirmos reduzir as emissões de CO2.”

O especialista sublinha que este “evento extremo” que está a atingir o país é “resultado da atmosfera carregada de CO2 ao longo das últimas décadas que ninguém retirou e mitigou”. Destaca ainda que os incêndios que anteriormente aconteciam em zonas mais remotas do país, estão agora mais perto das cidades e de áreas densamente povoadas.

“Agora vemos incêndios florestais, mas em cidades do litoral, áreas densamente povoadas como Palmela, Leiria, Ourém até como a Quinta do Lago, um resort de luxo no Algarve. E vemos estas áreas a sofrerem incêndios e a chegarem às casas das pessoas onde não há florestas”, afirma, defendendo que é preciso “repensar a forma como reordenamos o nosso território”, planear as florestas mas também os espaços urbanos.

Duarte Costa considera que falta “tomar decisões” para “evitar este tipo de situações e proteger as pessoas deste tipo de situações”. O especialista destaca que, em Portugal, existem fundos europeus e o Plano de Recuperação e Resiliência que contempla um valor para aplicar na transição energética e no combate às alterações climáticas..

“As metas são ambiciosas do ponto de vista económico e político, mas estas metas não são ainda alinhadas com o que é necessário do ponto de vista climático. Nós devíamos alcançar a neutralidade carbónica em 2040 e não em 2050 e devíamos alcançar 80% de redução das emissões em 2030 e não 55% como está previsto”, acrescenta.

Na opinião de Duarte Costa, é preciso investir na eficiência energética das casas dos portugueses para combater também as alterações climáticas e aumentar o nível de segurança das pessoas em situações de temperaturas extremas – sejam altas ou baixas.