Um morto em colisão entre veículo pesado e motociclo em Viana do Alentejo

Um homem de 58 anos morreu, esta sexta-feira, na sequência de uma colisão entre um motociclo e um veículo pesado de mercadorias, em Viana do Alentejo (Évora), disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Évora da GNR precisou que a vítima mortal era o condutor do motociclo.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alerta para o acidente, que ocorreu na Estrada Nacional (EN) 257, ao quilómetro oito, em Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, foi dado pelas 10:50.

As operações de socorro envolveram 19 operacionais auxiliados por seis viaturas.