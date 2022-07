Calor extremo: mais de 40 pessoas sentiram-se mal na praia de Carcavelos esta semana

Na praia de Carcavelos, mais de 40 pessoas sentiram-se mal na última semana por causa do calor intenso. Com as altas temperaturas em Portugal Continental, a afluência de pessoas às praias aumentou de forma significativa.

Com as altas temperaturas em Portugal Continental, a Direção-Geral da Saúde recomenda evitar a exposição direta ao sol, em particular nas horas de maior calor.

É precisamente nestes horários que há mais pessoas na praia. Na última semana, na praia de Carcavelos, mais de 40 banhistas sentiram-se mal por causa do calor.

Além de protetor solar, a DGS recomenda também beber água e evitar o consumo de bebidas alcoólicas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que o tempo quente continue nos próximos dias, em particular no interior do país.