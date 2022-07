Luís Montenegro critica António Costa e diz que reforma florestal falhou

Luís Montenegro acusa o Governo de estar a ganhar dinheiro com a inflação. No encerramento do congresso do PSD Açores, em Ponta Delgada, o líder social-democrata deixou várias críticas a António Costa sobre a reforma florestal.

A memória pode até não estar fresca, mas os acontecimentos da última semana no continente não podem saltar da agenda de Montenegro em Ponta Delgada.

No encerramento do 25.º congresso do PSD Açores, o líder social democrata criticou a ausência de medidas para combater a inflação.

Quem também foi claro nos recados a Lisboa foi o líder regional e presidente do Governo dos Açores. Em causa, o chumbo do tribunal constitucional sobre a gestão partilhada do espaço marítimo das regiões autónomas.