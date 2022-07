Alterações climáticas potenciam ondas de calor extremas

Portugal enfrenta uma onda de calor, fenómeno que se pode repetir até 10 vezes por ano. As alterações climáticas e o aquecimento global agravam esta situação, alerta Eduardo Brito de Azevedo, Diretor do Centro de Estudos do Clima e Meteorologia e Mudanças Globais da Universidade dos Açores.

As alterações climáticas são um dos principais responsáveis pelos constantes fenómenos anormais que o planeta tem vindo a ser alvo. As secas e as temperaturas extremas, que se registam um pouco por todo o mundo são situações agravadas pelas alterações climáticas, potenciadas pelas ações humanas.

Eduardo Brito de Azevedo, afirma que são necessárias políticas mais eficazes no combate aos gases efeitos de estufa. Isto só será possível se forem levadas a a cabo práticas amigas do ambiente, quer pela população em geral, quer pelos governos, garante o diretor.

Contudo, o especialista alerta que nenhuma medida será eficaz a curto prazo e por isso adverte para a urgência de resposta, uma vez que "o problema não irá ser resolvido já mas o futuro depende disso".

Os incêndios são fatores que agravam as alterações climáticas e é essencial, segundo Eduardo Brito, que se promovam ações que diminuam o impacto destas catástrofes.