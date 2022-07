Atenção, semana de greves pode afetar travessia do Tejo

Os trabalhadores da Transtejo começam um ciclo de greves para exigir aumentos salariais. A paralisação vai durar três horas por turno entre esta segunda e sexta-feira.

Irá afetar as carreiras fluviais de Cacilhas para o Cais do Sodré e no sentido inverso, com especial incidência nas horas de ponta da manhã e da tarde.

Na terça-feira, os trabalhadores da Soflusa, que também assegura as ligações fluviais entre as duas margens do Rio Tejo, começam quatro dias de greve.

Será uma paralisação durante todo o período de trabalho.