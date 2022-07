Explosão em apartamento na Madeira provoca dois mortos

Uma explosão num apartamento na madrugada desta segunda-feira em Machico, na Madeira, provocou dois mortos e três feridos.

Segundo o Diário de Notícias da Madeira, a explosão terá sido causada por uma fuga de gás no segundo andar de um apartamento localizado no edifício Machico Park, em Água de Pena. As vítimas mortais são um homem e uma mulher, avança o jornal, e os feridos, um deles em estado grave, foram encaminhados para o hospital do Funchal.

A autarquia, em comunicado divulgado nas redes sociais, explica que desde as "04:12 [que está] a acompanhar a ocorrência através dos Bombeiros Municipais de Machico e do Serviço Proteção Civil" e informa que já "foi disponibilizado apoio psicológico através do gabinete social".