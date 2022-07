GNR resgata Bufo-real desaparecido há dois dias em Évora

A GNR de Évora, anunciou no domingo, através do seu website que recuperou da via-pública um Bufo-real, "Bubo Bubo", no passado dia 14 em Évora.

A ação de resgate aconteceu na sequência de um patrulhamento rodoviário e após um popular ter dado o alerta para um um Bufo-real que se encontrava na via pública, aparentemente desorientado. Os militares da Guarda Nacional Republicana, procederam ao resgate do animal e apuraram que a ave se encontrava desaparecida há dois dias, depois de ter fugido do tratador.

O Bufo-real foi recolhido pelo Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) e posteriormente entregue ao Centro de Acolhimento de Animais Silvestres de Évora, que depois fez chegar o animal ao respetivo dono.