Retomada circulação na linha verde do Metro do Porto após atropelamento mortal

A circulação na linha Verde do metro do Porto já foi restabelecida entre a Maia e Matosinhos, depois de ter estado cortada nos dois sentidos devido a um atropelamento mortal, adiantou esta segunda-feira à Lusa fonte da empresa.

Segundo fonte da Metro do Porto, a circulação do metro foi restabelecida às 11:15. O acidente ocorreu pelas 09:00, perto da estação Pias, em Matosinhos, tendo estado a linha Verde, interrompida nos dois sentidos entre as estações Fórum da Maia (Maia) e Senhora da Hora (Matosinhos). A linha Verde da Metro do Porto liga Campanhã, no Porto, ao ISMAI, na Maia.

No local do acidente estiveram 10 operacionais, apoiados por cinco meios. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto apontou que, além de meios da PSP e dos Bombeiros Voluntários de Leça do Balio, também o INEM esteve no local com uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e uma mota.