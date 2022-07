Situação de alerta: empresários falam em prejuízos avultados devido às restrições de circulação

Apesar da situação de alerta, que entrou esta segunda-feira em vigor, mantêm-se algumas proibições, tal como o acesso e circulação em espaços florestais. Empresários do setor da hotelaria, com negócios nestas zonas, foram apanhados de surpresa e falam em custos avultados, depois de uma semana com os espaços encerrados.

Tal como na última semana, devido à situação de contigência, foi este o cenário no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa, na manhã desta segunda-feira: acessos cortados e vigiados pelas autoridades.

Os empresários não contavam com isto, uma vez que o país passou para Situação de Alerta.

Os empresários entendem a necessidade de precaver e diminuir a probabilidade de ocorrência de incêndios em zonas florestais, perante vagas de calor, mas consideram que o Governo tem de acautelar soluções para que determinados negócios não fiquem prejudicados.

Em cima da mesa poderá estar uma ação legal para que os negócios na Floresta Natural de Monsanto não voltem a encerrar durante o verão.

Para já, a situação mantém-se até terça-feira, dia em que o Governo fará nova avaliação.