Situação de alerta pode ser revertida esta terça-feira

Apesar de Portugal ter deixado de estar em situação de contingência passou para o estado de alerta. O Governo vai rever esta terça-feira as condições de risco dos incêndios.

Durante a última semana o país esteve sempre em situação de contingência, devido ao elevado risco de incêndio que se verificava. A descida dos valores de temperatura, durante o fim de semana, fez com que esta situação se alterasse.

Esta descida do nível de alerta fez com que várias restrições fossem levantadas. No entanto, ainda é proibido circular na floresta, realizar trabalhos com qualquer tipo de maquinaria, lançar fogo de artifício e fazer queimadas em espaços florestais.

As temperaturas deverão voltar a subir esta quarta-feira e tendo em vista a manutenção da situação de alerta ou a retoma da situação de contingência, a Proteção Civil irá reunir durante o dia de amanhã.