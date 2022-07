O que se passa nos Bombeiros Voluntários do Porto?

A Câmara do Porto vai deixar de dar ajuda financeira aos Bombeiros Voluntários da cidade. Em causa, está um conflito, de vários anos, entre os operacionais e a associação que gere a corporação.

As portas continuam abertas, mas durante o dia, mesmo que sejam chamados, os Bombeiros Voluntários do Porto quase nunca têm forma de prestar socorro.

"Não funcionamos. Só temos um assalariado que é um motorista", começou por dizer Iva Bessa, bombeira voluntária do Porto.

"Nós só intervimos se estiver cá algum voluntário porque com os profissionais da casa é impossível, só um elemento não faz qualquer serviço", denunciou o Comandante, José Coelho.

"O presidente despediu os bombeiros assalariados, automaticamente criou esta situação", disse ainda.

Os despedimentos ocorreram entre 2020 e 2021 e são um dos motivos principais do conflito entre operacionais e a associação humanitária que gere a corporação.

Nos últimos anos, têm sido várias as trocas de acusações: há processos nos tribunais e a central telefónica só funciona a tempo parcial.

A SIC contactou o presidente da associação humanitária, Gustavo Barroco, que recusou o pedido de entrevista.

Entretanto, este clima de guerra interna levou a Câmara do Porto a suspender o apoio de 40 mil euros, previsto para este ano, aos voluntários da cidade.

"A associação tem que resolver os seus problemas internos (...) Neste momento, os apoios que damos são penhorados e não estamos interessados em dar um apoio que é penhorado", disse Rui Moreira sobre a suspensão do apoio.

"Esta questão da penhora surge por incumprimentos da parte da direção sobre os processos que perderam em tribunal com bombeiros que foram despedidos", explicou Iva Bessa.

Com outras corporações no município, a Câmara do Porto garante que o socorro na cidade não está comprometido e admite voltar a apoiar financeiramente os voluntários, se os problemas internos forem resolvidos.