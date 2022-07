"Cenário de guerra": hospital de Penafiel tem 60 doentes internados nos corredores

Sessenta doentes estão internados nos corredores da urgência do hospital de Penafiel por falta de vagas no internamento. Perante um cenário que se repete, os profissionais de saúde que trabalham na urgência manifestaram-se para pedir uma solução definitiva.

Em resposta à SIC, a Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa justifica a situação com uma procura anormal para esta época do ano, associada às elevadas temperaturas.

Sublinha ainda que os hospitais privados com quem tem protocolo não têm conseguido disponibilizar as camas necessárias e que tem havido dificuldades na transferência de doentes porque as corporações de bombeiros estão nos incêndios e não têm equipas disponíveis. Há também uma avaria num equipamento de ressonância magnética que não tem permitido dar resposta a alguns doentes, diz a administração.