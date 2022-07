"Governo está a ganhar dinheiro com a inflação" diz IL, BE afirma que "nunca foge" dos problemas do país

O Governo discute esta quarta-feira o Estado da Nação, a SIC Notícias tem promovido vários debates entre os vários partidos com assento parlamentar. Neste frente-a-frente, Pedro Filipe Soares do Bloco de Esquerda (BE) e Rodrigo Saraiva da Iniciativa Liberal (IL) abordam várias questões, mas com maior incidência nos serviços públicos.

Pedro Soares começa por garantir que o BE "nunca foge" dos problemas que o país enfrenta, reitera ainda que nunca o fez nem o faz atualmente. Para o deputado o pais vive um momento de grande instabilidade e afirma que esse problema começa no Conselho de Ministros, uma vez que não existe um consenso entre os mesmos. Por essa razão Pedro Soares, diz que o Governo não delineou uma estratégia e que isso leva, inevitavelmente, à estagnação.

Questionado acerca da concordância em certas temáticas com o Bloco de Esquerda, Rodrigo Saraiva do IL responde afirmando que é possível que existam semelhanças nos diagnósticos mas no que toca às soluções, aí os ideias diferem. O deputado liberal acusou a governação de António Costa, de ter levado o país ao estado em que o país se encontra e acusa o PCP e o BE de "terem algumas responsabilidades".

O ataque ao Governo prosseguiu e Pedro Soares abordou o tema dos serviços públicos e do facto destes serem um problema estrutural do país, Rodrigo Saraiva concordou e acrescentou que a "desorientação, desresponsabilização e a degradação dos serviços públicos são as marcas de António Costa".

Os dois opositores mantiveram ainda a concordância em mais uma temática. Ambos afirmaram que algumas das divergências existentes no Governo (como a situação entre António Costa e Pedro Nuno Santos) "não são problemas de rostos mas sim de políticas".

Rodrigo Saraiva remata afirmando que o Governo "está a ganhar dinheiro" com a inflação e que os lucros têm de ser devolvidos aos portugueses que agora enfrentam uma pesada carga fiscal.