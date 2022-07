Aulas de Cidadania: SIC ouviu pais que proibiram dois filhos de frequentarem disciplina

O caso está agora a correr em dois tribunais. No Tribunal Administrativo, os pais alegam objeção de consciência e a sobreposição dos direitos parentais à educação. No Tribunal de Família e Menores, o Ministério Público pede que a guarda escolar seja entregue ao diretor e à psicóloga do agrupamento.

Artur e Ana Paula Mesquita Guimarães são membros supranumerários da Opus Dei, a obra de Deus, e os valores da família tradicional cristã regem o agregado.

Entretanto, os alunos vão passando de ano, até trânsito em julgado dos processos.

A SIC tentou - sem sucesso - entrevistar o diretor do Agrupamento de Escolas de Famalicão, razão pela qual não surge nesta reportagem.