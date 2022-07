Centrais do 112 vão passar a saber o local exato de origem das chamadas

A partir de 2023, vai ser possível saber a localização exata das chamadas para o 112, desde que o telemóvel de origem tenha acesso à internet.

As centrais do 112 operadas pela PSP vão ser modernizadas e vão permitir a georreferenciação exata de quem telefona para o número de emergência, avança o Jornal de Notícias.

Até agora, o serviço permite apenas a localização da antena mais próxima do local da chamada que pode, no entanto, estar a vários quilómetros de distância. Assim, esta atualização será útil nos casos em que a pessoa não sabe onde está, se encontra nervosa ou em estado de choque.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, disse que o concurso "tem em vista modernizar os centros tecnológicos do 112" e preparar o serviço de emergência para "garantir uma forma mais eficaz de relação dos cidadãos com o 112, que tem mais de oito milhões de chamadas por ano em circunstâncias de emergência".

"Com as novas aplicações previstas permitirá que se consiga localizar com maior facilidade os locais a partir dos quais os cidadãos pedem apoio de emergência", acrescentou, em declarações à TSF.