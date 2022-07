Família contra disciplina de Cidadania: Nuno Melo fala em caso de bullying da parte do Estado

A obrigatoriedade da disciplina de Cidadania foi tema em análise, esta quinta-feira, na SIC Noticias. Uma família de Famalicão que proíbe os filhos de frequentarem a disciplina e que processou, há quatro anos, o Estado português falou em exclusivo à SIC.

Sobre o caso, Nuno Melo, presidente do CDS, considera que é um episódio de bullying da parte do Estado. Já a constitucionalista, Teresa Violante, relembra que este não é um caso único e que vários já foram discutidos no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.