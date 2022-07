Juiz Ivo Rosa investigado por tentar favorecer Eduardo Cabrita

O juiz Ivo Rosa quis destruir emails de Eduardo Cabrita e do antigo secretário de Estado da Proteção Civil, que tinham sido apreendidos no caso das golas inflamáveis. Está a decorrer um inquérito contra o magistrado por violação do segredo de Justiça.

De acordo com a notícia do Jornal Público, os investigadores queixaram-se que Ivo Rosa deu conhecimento a suspeitos do processo, que tinha ordenado a destruição de emails que lhes tinham sido apreendidos. Nessa altura, o processo estava em segredo de Justiça e não seria suposto os arguidos terem conhecimento desses factos.

Antes da suposta violação do segredo de Justiça, os procuradores já se tinham queixado dessa ordem do juiz Ivo Rosa, de mandar destruir os emails apreendidos a vários suspeitos, como o antigo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita e o ex secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves.

No despacho a que a SIC teve acesso, Ivo Rosa chegou à conclusão que o Ministério Público tinha violado a lei ao não ter pedido a permissão judicial para as apreensões de emails e, por isso, declarou nula essa prova.