Mulheres assassinadas em Portugal. "É um grito de alerta"

Os dados do Observatório de Mulheres Assassinadas revelam que 19 mulheres foram vítimas de homicídio na primeira metade do ano. A maioria dos crimes está relacionado com questões de género.

A maior parte dos assassinato são motivados por questões de género, em que quase todos aconteceram nas relações de intimidade.

O Observatório das Mulheres Assassiandas apela à sociedade que denuncie estes comportamentos e às instituições que se unam na prevenção.

A campanha de sensibilização divulgada esta quinta-feira, pretende lançar o debate sobre o feminicídio e as complexas facetas.

Os dados preliminares da OMA baseiam-se nas notícias divulgadas na comunicação social.