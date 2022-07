Saiba quais as maternidades que encerram nos próximos três dias

O encerramento mais longo ocorre no bloco de partos de Portimão, que fechou na manhã desta quinta-feira e só deverá reabrir na segunda-feira.

Depois de terem estado fechadas por três fins-de-semana no ultimo mês, as salas de parto do Hospital de Portimão voltaram, na manhã desta quinta-feira a ficar vazias - e assim continuarão, pelo menos, até às 9:00 de segunda-feira. Até lá, todas as grávidas com mais de 22 semanas de gestação serão encaminhadas para Faro.

A dificuldade em preencher as escalas de serviço com especialistas tem também impacto na urgência pediátrica do mesmo hospital. No entanto, para não fechar durante o mesmo período, esta será assegurada por clínicos gerais.

Na sexta-feira, será também a vez de Aveiro encerrar a urgência de ginecologia e obstetrícia por 12 horas, a partir das 20:30. Reabre no sábado, pelas 8:30, dia em que a falta de profissionais se faz sentir na Póvoa do Varzim - que encerra entre as 8:00 até às 8:00 de domingo - e em Vila Franca de Xira - sem urgência de ginecologia e obstetrícia das 21:00 às 9:00 de domingo.

Também encerrado estará o bloco de partos do Barreiro entre as 9:00 e as 21:00 de sábado.

No domingo, o hospital de Setúbal encerra a partir das 21:00 e o Hospital de Braga prevê novo encerramento a partir das 8:00 e durante 24 horas.

De recordar que o portal do SNS disponibiliza informação sobre os serviços de urgência com constrangimentos nos diferentes pontos do país.