Crise nas urgências de obstetrícia deverá complicar-se nos próximos meses

Este fim de semana, de Norte a Sul do pais, vários serviços de urgência de obstetrícia vão fechar portas. A ministra da Saúde reconhece que vão continuar haver falhas durante o verão.

O anúncio foi feito pelo hospital durante a manhã. Em Beja, o serviço de ginecologia e obstetrícia encerra esta sexta as 18:00 horas e só reabre as 8:00 horas de domingo.

Évora é o hospital para onde tem de ser encaminhadas as grávidas.

Em Portimão, o bloco de partos encerrou esta quinta e só reabre segunda-feira. As grávidas são encaminhadas para o Hospital de Faro, onde os enfermeiros dizem já não ter mãos a medir.

O serviço em Aveiro fecha a partir das 20:30 horas e só reabre sábado as 8:30 horas. Também encerra o bloco de partos o do hospital do Barreiro durante o dia todo.

O serviço em Braga volta a fechar no domingo por 24 horas. Desde o início de junho é a 14.ª vez que não há médicos suficientes para cumprir a escala.

Também no Hospital de Setúbal as portas na urgência de obstetrícia fecham a partir das 21:00.

A ministra da Saúde admite que poderá ser assim durante todo o verão e garante que o Governo está a trabalhar para resolver o problema.