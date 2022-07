Governo reúne-se este sábado para discutir lançamento do Orçamento de Estado

Este sábado há novo Conselho de Ministros, desta vez informal e o terceiro esta semana depois dos encontros antes e depois do debate do Estado da Nação no Parlamento.

Segundo o semanário Expresso de hoje, este Conselho de Ministros Informal não tem agenda fixa. Vai lançar o ano político que aí vem e discutir o lançamento do Orçamento do Estado para 2023.

Ainda segundo o semanário o chefe do Governo António Costa passa à ofensiva. Após 4 meses de governo, acusado de correr atrás do prejuízo, Costa quer agora liderar as reformas no país e chamar o PSD às negociações, mostrando assim que está no comando.