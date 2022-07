Marcelo alerta para momento "muito difícil" em Portugal com aumento dos juros

O Presidente da República alertou para o momento "muito difícil" que as famílias e as empresas terão de enfrentar com as subidas das taxas de juro e da energia, às quais acresce o aumento da inflação que se tem observado.

"Não escondo que a inflação e o aumento do custo de vida, o aumento do custo da energia e, naturalmente, também, as medidas tomadas contra a inflação, através da elevação dos juros, criam uma situação muito difícil para famílias e para empresas no nosso país", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas.

Falando à margem de uma iniciativa da Câmara de Fafe, no distrito de Braga, que assinalou os 48 anos de democracia em Portugal, o presidente considerou que a situação que se vivia no final de 2021 ou nos três primeiros meses de 2022, antes da guerra, "não tem comparação, em muitos aspetos, com a situação atual".

"Atualmente, temos uma situação mais difícil para os portugueses do que havia há quatro meses ou há sete meses", indicou.

"É possível que portugueses percebam que há limitações que não ultrapassamos"

Contudo, para Marcelo, a situação difícil, que também inclui a guerra na Ucrânia, "não pode servir de desculpa para não se dar os passos que interessam ao país, no que seja possível fazer".

"Isso aplica-se à educação, à saúde, à atividade económica, ao aeroporto e à descentralização", frisou, sugerindo: "Que se deem os espaços no que depender de nós. No que não depender de nós, é possível que os portugueses percebam que há limitações que nós não ultrapassamos e a inflação é uma delas.

Questionado, por outro lado, sobre as conversas entre o Governo e o PSD sobre o novo aeroporto de Lisboa, disse haver "caminho para andar, de um lado e de outro, num consenso mais alargado, considerando não ser "um problema impossível".