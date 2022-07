O que se sabe do encontro entre António Costa e Luís Montenegro

António Costa e Luís Montenegro estiveram reunidos em S. Bento e ficaram de voltar a conversar sobre o novo aeroporto de Lisboa. O primeiro-ministro diz que ainda não sabe se haverá um acordo com o PSD, mas insiste na importância de procurar consensos em torno de temas estruturantes.

Em três horas e meia de reunião cabem o país, o mundo e um aeroporto, que afinal ficou arrumado numa pequena parte da conversa.

Se alguém esperava fumo branco no primeiro encontro entre o primeiro-ministro e o novo líder do PSD terá de esperar um pouco mais. Fica no ar, sem data marcada, um novo encontro porque neste não houve detalhes, nem negociação, nem avanços.

Na verdade, não havia qualquer novidade para anunciar, mas António Costa, mesmo sem estar previsto, fez questão de falar no fim.

Agradável, serena, produtiva e interessante. Não faltaram adjetivos a um primeiro-ministro disposto a estender a mão ao novo PSD. Magnânimo, António Costa nem leva a mal as críticas que Montenegro lhe tem dirigido.

Faz parte de um jogo em que a equipa adversária mudou de treinador, mas António Costa quer manter a tática do consenso.

Esta é a única versão que fica do que aconteceu dentro de portas no primeiro encontro entre António Costa e Luís Montenegro porque ao contrário do que aconteceu com o antecessor em 2018, nas mesmas circunstâncias, o novo líder do PSD não quis ficar na fotografia ao lado do primeiro-ministro. Deixou S. Bento discretamente e em silêncio, sem fazer qualquer declaração.