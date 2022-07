Oito hospitais de Norte a Sul com constrangimentos nas urgências de obstetrícia

Durante o fim de semana, repetem-se os constrangimentos nos serviços de Ginecologia e Obstetrícia de vários hospitais do país por falta de médicos para o preenchimento das escalas.

Em Portimão, o bloco de partos está encerrado desde quinta-feira e assim vai continuar até segunda-feira por falta de profissionais. A alternativa é a unidade sobrecarregada de Faro. Em Beja, não é só o bloco de partos que está encerrado. As urgências obstétricas também fecharam na sexta-feira e só reabrem às 08:00 horas de domingo. As grávidas são encaminhadas para Évora.

Na margem sul do Tejo, o hospital do Montijo-Barreiro está com o bloco de partos fechado até às 21:00 horas deste sábado. No hospital de Setúbal, as urgências deste serviço irão encerrar às 21:00 de domingo.

Em Lisboa, o bloco de partos do São Francisco Xavier está fechado até às 00:00 horas.

Até às 09:00 horas de domingo, não há urgências de obstetrícia nem bloco de partos no hospital de Abrantes. O hospital de Aveiro também sofreu constrangimentos, mas o serviço normalizou esta manhã.

Mais a norte, no hospital de Braga, as urgências de obstetrícia e ginecologia e o bloco de partos encerram a partir das 08:00 de domingo.

Na sexta-feira, a ministra da Saúde admitiu que os problemas nas urgências de obstetrícia e ginecologia não são novos e reconhece que vão continuar a haver falhas durante o verão. "Infelizmente é uma realidade que se repete em algumas épocas do ano", sublinhou Marta Temido.