Algarve: altas temperaturas em terra e no mar chamam turistas à praia

Em terra, os termómetros deram 38ºC em terra; no mar estavam 24ºC. As praias do Algarve encheram-se de banhistas, num fim de semana que ficou também marcado por muitas chegadas de turistas.

Há quem leve apenas toalha e protetor, mas há também quem precise de muitos outros equipamentos. Com a temperatura do mar tão elevada há vários dias, é preciso cuidado durante a maré baixa.

Na segunda e na terça-feira, a temperatura na região do Algarve vai continuar muito acima dos 30ºC, ao contrário do resto do país onde as previsões são de descida.