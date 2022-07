Convento de S. Francisco do Monte permanece em ruínas à espera que as promessas se cumpram

O Convento de S. Francisco do Monte, em Viana do Castelo, está em ruínas há vários anos. A população pede uma solução: já foram apresentados vários projetos de requalificação, mas nenhum foi para a frente. Um espaço bucólico que atrai quem o conhece.

Há mais de 30 anos, este percurso era uma peregrinação até ao convento de S. Francisco do Monte. As crianças – agora adultos que recuperam as memórias – tinham a missão de apanhar o azevinho que iria proteger os barcos de pesca de quem partia para o mar. Apesar do convento ser de S. Francisco, a principal devoção dos fiéis era ao Senhor da Prisão, que ocupava este espaço.

O mosteiro – ou convento, como lhe chamam – foi erguido em 1392 por Frei Gonçalo Marinho. Foi o terceiro da Ordem Franciscana a ser construído em Portugal. Os frades terão vivido nele até 1834.

Terá sido comprado, em hasta pública pelo Visconde da Carreira, por 2.800 escudos. Os herdeiros acabaram por doá-lo à Santa Casa da Misericórdia, em 1987, que o vende ao Instituto Politécnico de Viana do Castelo – o atual proprietário. Enquanto as promessas não se cumprem, o que resta do convento continua a ser engolido pela natureza.