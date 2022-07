Luís Montenegro acusa o Governo de "atirar areia para os olhos dos portugueses" quando anuncia medidas de apoio aos mais desfavorecidos ou um novo hospital para Lisboa. No discurso que fez na tradicional festa do Chão da Lagoa, na Madeira, o presidente do PSD não falou do novo aeroporto. À chegada, voltou a dizer que terá de ser o Executivo a decidir.

No Chão da Lagoa, faz-se um brinde da tradição. Mas na hora da poncha, o novo presidente do PSD recusou a velha receita de Alberto João Jardim.

O líder da oposição aproveitou a festa para criticar os excessos de António Costa. Criticou a falta de professores, falta de profissionais de saúde e a falta de medidas. Mas, no discurso, não disse palavra sobre o novo aeroporto de Lisboa, depois de ter repetido que terá de ser o Governo a chegar-se à frente.

Ao povo laranja da Madeira prometeu que, se for preciso, propõe uma revisão Constitucional para que a região possa governar a nova zona económica exclusiva.