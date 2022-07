No interior do país, também é possível ser banhista e aproveitar o verão: a praia artificial, em Mangualde, continua a ser a escolha preferida para os dias de calor. Sol, areia, só falta água salgada.

A praia artificial de Mangualde já recebeu milhares de pessoas e a tranquilidade do espaço parece ser o grande segredo. Uma oportunidade de se sentir areia nos pés sem sair do interior do país.