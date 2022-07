Em Viseu, os bombeiros voluntários pediram ao INEM para serem reforçadas equipas de socorro, mas não obteve resposta.

Com a chegada dos emigrantes e os eventos de verão, a população no inteiro do país aumenta e com isso o episódios de urgência.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Viseu não foi garantido um reforço nas equipas INEM, o que está a levar ao atraso na resposta em algum casos de emergência.