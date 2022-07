Circulação reposta nas três vias da Ponte Vasco da Gama

Fonte da GNR de Setúbal adiantou à agência Lusa que a circulação está normalizada nas três vias na Ponte Vasco da Gama, entre Lisboa e Alcochete (distrito de Setúbal).

No entanto, a via mais à direita pode voltar a ser cortada, durante esta noite, caso haja necessidade de realizar "mais trabalhos de limpeza" da carga derramada pelo camião, explicou ainda.

Fonte da força de segurança tinha referido antes à Lusa que o acidente ocorreu à tarde no sentido norte-sul e que não havia vítimas a registar.

No que se refere à viatura, o reboque e o contentor caíram ao rio (a cabine do condutor manteve-se no tabuleiro).

A mesma fonte acrescentou que a carga em causa era fruta.