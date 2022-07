Incêndio destrói pastos e leva produtores de leite a gastos avultados

Uma semana depois do incêndio no concelho do Fundão, é feito o levantamento dos prejuízos. Na freguesia de Pêro Viseu, o fogo devastou 1.500 hectares. Foi a localidade mais atingida com várias propriedades agrícolas destruídas.

Após a extinção do incêndio que afetou a freguesia de Pêro Viseu, a Junta de Freguesia local tem vindo a proceder à limpeza das florestas ardidas. Os caminhos estão a ser limpos e a vegetação ardida está a ser retirada.

Há uma semana, o fogo que passou por esta localidade consumiu 1.500 hectares, causando um prejuízo estimado em 1 milhão de euros.

Muitos dos que vivem da pecuária foram afetados pelo incêndio que destruiu culturas e o pasto para os animais. Os produtores falam em perdas avultadas e em danos acentuados. Isaura e José Nogueira são um dos exemplos disso mesmo: o casal prevê gastar milhares de euros em alimentação para os animais depois de ficarem sem pastos para os animais.

O casal espera os apoios que possam vir a receber mas por enquanto nada podem fazer a não ser alimentar os ovinos que têm a seu cargo, totalmente do próprio bolso.