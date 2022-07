No Tik Tok também se fala de política

A rede social Tik Tok é uma plataforma cada vez mais usada por políticos para chegar às camadas mais jovens. Em países como o Brasil, esta rede social já encarada como uma ferramenta decisiva, sobretudo em períodos de campanha eleitoral. Em Portugal, os políticos começam agora a apostar nesta rede social. O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, é a entrada mais recente no mundo do Tik Tok.

Mais de 13 mil pessoas assistiram à chegada de Carlos Moedas ao Tik Tok. Se estavam prontas para ver o presidente da câmara de Lisboa neste novo registo, os likes dirão. O Tik Tok não é ainda a rede mais usada, mas é aquela onde os utilizadores passam mais tempo.

Os bastidores da presidência de Carlos Moedas já têm milhares de visualizações, mas, com apenas uma semana de vida, a conta ainda não chega aos 1.400 seguidores - longe ainda dos mais de 43 mil de André Ventura. Para já, é o único líder partidário em Portugal com página no Tik Tok.

Nos comentários, há quem aplauda o toque mais popular e também há quem lamente o tique de populismo. Mais de 100 mil pessoas já assistiram ao concerto de bolso de Ventura, dedicado ao presidente da Assembleia da República. O Chega é dos partidos que mais aposta nesta rede social.

Pequenos vídeos com resumos de intervenções nos debates parlamentares são também a aposta do Bloco de Esquerda. Catarina Martins não tem página pessoal, mas é dela o vídeo com mais visualizações na página do partido: 214 mil pessoas viram o resumo do confronto com a ministra da Saúde sobre o aborto.

A Iniciativa Liberal só chegou na última campanha eleitoral para as legislativas deste ano. Garante que em breve vai apostar em força nesta rede social. Mais de 100 mil pessoas quiseram ver Cotrim de Figueiredo numa pista de gelo na serra da estrela.

O tom é sempre leve e descontraído. A mensagem curta e simples. O objetivo é claro: chegar ao público mais jovem. No Brasil, onde se vota a partir dos 16 anos, Jair Bolsonaro chega a dois milhões de fieis seguidores, fora os outros tantos milhões que veem os vídeos sem seguir a conta.

Em tempo de campanha eleitoral, todas as armas são poucas e a estratégia digital é cada vez mais uma prioridade. Há pouco mais de um mês, Lula da Silva chegou ao Tik Tok para não deixar Bolsonaro sozinho no palco.

Em França, as últimas eleições Presidenciais também se travaram nas redes sociais. Na Colômbia, houve um candidato que provou a força do Tik Tok na nova era da política: com 77 anos, o multimilionário Rodolfo Hernández foi a grande surpresa das Presidenciais colombianas ao ficar em segundo lugar com 28% dos votos. Os analistas não têm dúvidas de que pode agradecer o resultado ao Tik Tok.