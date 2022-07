Nos últimos 20 anos mais de 270 crianças morreram afogadas em Portugal

Hoje é o Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, e para assinalar a data o Instituto de Socorro a Náufragos simulou um resgate a um afogamento, na praia da Fonte da Telha como forma de sensibilização.

O Instituto de Socorro a Náufragos promove regularmente durante o verão ações de treino e sensibilização para situações de afogamento. Este projeto tem o nome de "Seawatch" e existe desde 2010, tendo já evitado centenas de mortes.

Só em 2022 já foram resgatadas mais de 200 pessoas que se encontravam em situações de risco. Em Portugal os números de mortes por afogamento têm vindo a decrescer mas nos últimos mas nos últimos 20 anos mais de 270 crianças perderam a vida e cerca de 600 estiveram internadas.

As autoridades alertam para que os banhistas frequentem preferencialmente praias vigiadas e que tenham cuidados redobrados com as crianças.