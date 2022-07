Projeto Mudarte "dá palco à violência" nas escolas

O bullying e o ciberbulying, o racismo, a violência no namoro, a homofobia: são problemas com os quais, cada vez mais, os jovens se confrontam e para os quais precisam de encontrar soluções pacíficas. O Projeto Mudarte, implementado pela Associação Helpo, vai às escolas "dar palco à violência".

O projeto Mudarte, cujo objetivo é usar o teatro como ferramenta de trabalho para a prevenção da violência, leva os conflitos e preconceitos para a sala de aula, provoca discussões entre os alunos e dá palco à violência.

"Nós utilizamos a metodologia do teatro precisamente para que os alunos possam não só conversar, pensar e refletir sobre as soluções, mas também experimentarem", explicou Carolina Marques, gestora do projeto.