Seca no Alentejo preocupa produtores de gado

A falta de chuva e as elevadas temperaturas agravam a situação de seca em Portugal. No Alentejo, os produtores de gado estão cada vez mais preocupados com o abeberamento dos animais.

Numa charca da Herdade da Capela, em Alcáçovas, a água já é pouca para dar de beber às mais de 300 cabeças de gado que existem no terreno. A alternativa é um furo que também começa agora a acusar dificuldades.

O produtor, Nuno Sanches, diz que este ano trouxe a tempestade perfeita: a seca junta-se ao aumento dos custos de produção, o que complica cada vez mais a vida dos agricultores. Apesar dos aumentos na produção, o preço a que os animais são vendidos pouco mudou.

O futuro é incerto. Os agricultores vão aproveitando cada gota que ainda vai caindo, na esperança que melhores dias virão.