Taxa turística: municípios arrecadam 19 milhões de euros na primeira metade do ano

Nos primeiros seis meses do ano, a cobrança de taxas turísticas rendeu às câmaras municipais mais de 19 milhões de euros. A tributação esteve suspensa em 2020, mas já foi retomada em algumas cidades.

Apenas onze câmaras municipais cobram, hoje, a chamada Taxa Turística - um valor que pode variar entre um e dois euros por dormida, no máximo de quatro noites, ou de dois euros por cada passageiro desembarcado em navios de cruzeiro, e que entra nos cofres das autarquias.

Suspensa em 2020 por causa da pandemia, foi retomada aos poucos em algumas cidades.

Segundo o Diário de Notícias, no primeiro semestre deste ano as câmaras arrecadaram mais de 19 milhões de euros, alavancados com a retoma do turismo pós-covid.

Ainda assim, o valor corresponde a menos 13% quando comparado com 2019. Lisboa leva até agora a maior fatia: mais de 12 milhões de euros destinados ao desenvolvimento turístico, para apostar em projetos como o novo museu do Tesouro, inaugurado por António Costa há mês e meio.

Na Lista segue-se o Porto, Cascais, Faro e Vila Nova de Gaia. Sintra, por exemplo, retomou apenas este mês a tributação turística e já encaixou mais de cinco mil euros.

Escreve o DN que, no próximo ano, os Açores vão juntar-se aos municípios que cobram esta taxa.