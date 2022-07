Temperaturas descem mas risco de incêndio mantém-se

Apesar de as temperaturas baixarem esta semana, grande parte do território nacional está em seca e o risco de incêndio continua elevado.

Temperaturas mais baixas poderão significar menos fogos. No entanto, a seca é extrema ou severa em quase todo o país, por isso mantém-se o risco de incêndio.

"Temos o solo mais seco, o que potencia esta questão da ignição de incêndios. A população deve ter cuidado e evitar comportamentos de risco", confirmou Jorge Ponte, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O Governo, que entende que não se justifica encarar a vigilância e combate aos fogos como nas últimas duas semanas, considerou que não é necessário voltar a ativar a situação de alerta no território nacional.

Esta semana será mais fresca, com temperaturas mais normais, e a tendência será subirem a partir de sábado, especialmente no interior do país.