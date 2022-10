Tal como no ano passado, Mariana Vieira da Silva assegura a substituição de António Costa durante as férias e está, esta semana, como primeira-ministra em exercício.

No ano passado foi durante o mês de agosto, apesar de na altura a ministra da Presidência não ser a número dois do Governo, o que só aconteceu na nova orgânica do atual executivo, que tomou posse em março.