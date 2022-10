Mortes e violência em bares e discotecas: "Uma rixa não espera"

O representante das discotecas diz que é um problema com décadas, mas que desde a reabertura, depois da pandemia, o problema parece ter aumentado. José Gouveia conta cinco mortes em menos de seis meses de funcionamento e lamenta que a discussão da falta de polícia seja tida depois de mais uma morte.

No último sábado, um homem estrangeiro de 34 anos foi agredido à saída de um bar, no Parque das Nações. Depois de cair, as agressões violentas terão continuado. A vítima foi levada para o Hospital S. José, mas acabou por morrer. O suspeito, também estrangeiro e 34 anos, foi detido no local.

A morte deste sábado é mais uma que decorrente da violência na noite. Empresários e o autarca de Lisboa, Carlos Moedas, atribuem a situação à falta de policiamento.

Para o presidente da Associação Nacional de Discotecas, a logística era resolvida com um carro da PSP a circular nas zonas de bares: "A partir do momento em que o bar, mesmo que esteja afastado 500 metros, der um alerta, o carro chega em poucos segundos. Numa situação em que temos de ligar para a esquadra, pode resultar no que aconteceu no sábado. Uma rixa não espera, a resolução tem de ser imediata", afirma.

Bares e discotecas reabriram, com restrições por causa da covid-19, em setembro e no dia 12, no Cais do Sodré, em Lisboa, um homem era morto a tiro. Menos de um mês depois, no Porto, Paulo Correia acabaria por morrer, vítima de agressões à porta de uma discoteca na Rua de Passos Manuel, depois de uma discussão na fila.

Em dezembro, a madrugada da véspera de Natal seria a última antes de um novo fecho de bares e discotecas. E em Lisboa, na Bairro Latino, a noite terminou com uma rixa entre grupos rivais. Um jovem de 17 anos morreu esfaqueado. Um amigo, de 18 anos, esteve em coma, mas sobreviveu.

Em março, com seis meses de funcionamento das discotecas, ocorria uma nova morte: a 8 de março, o Vilanovense Futebol Clube lamentava a morte de um ex-jogador de 21 anos, agredido dois dias antes em Famalicão, à porta de uma discoteca.

No mesmo mês, em Lisboa, ocorreu a morte de um agente da PSP no dia 21 de março. Dois dias antes, Fábio Guerra, com 26 anos, e três colegas tinham sido agredidos em frente a uma discoteca, quando tentavam travar uma rixa.

A morte deste agente, pelo que explica José Gouveia, levou o Ministério da Administração Interna, liderado na altura pela também Ministra da Justiça a começar um projeto pela segurança na noite. "Não saiu da secretária da antiga ministra Francisca Van Dunem, o novo Executivo não se pronunciou, continuamos a tapar o sol com a peneira", aponta.

O empresário lembra que os casos conhecidos são os mais graves e estão dependentes da atenção mediática, mas que das rixas na noite resultam também feridos com lesões para a vida e um impacto económico para os espaços e para o turismo em Portugal.